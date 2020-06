Doações para a campanha Salvador Solidária podem ser feitas online até o dia 14

A campanha Salvador Solidária vai continuar recebendo doações até o próximo dia 14, de forma online. Quem quiser ajudar, seja pessoa física ou jurídica, pode contribuir com qualquer valor, até a data, pelo site www.salvadorsolidaria.com.br. A meta do projeto, que é coordenado pela Prefeitura, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), é arrecadar R$ 300 mil.

Todo o dinheiro doado será destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), para comprar cestas básicas, fraldas geriátricas, máscaras de proteção e álcool em gel para pessoas em situação de vulnerabilidade social, devido à pandemia da covid-19.

Para doar, é só acessar o site da iniciativa e cadastrar um login ou entrar através do Facebook. Em seguida, o usuário deve clicar no botão “Apoiar”, escolher o valor da doação e as formas de pagamento, que podem ser via cartão de crédito ou boleto bancário.

A Salvador Solidária foi lançada há pouco mais de um mês e já engajou cidadãos, empresas e entidades da sociedade civil, captando recursos financeiros, alimentos e materiais de higiene. Durante esse período, arrecadou mais de 8 mil máscaras de proteção, cerca de 65 mil cestas básicas, 24 mil litros de água sanitária, 100 termômetros digitais, entre outros donativos, entregues por mais de 20 organizações.

O Shopping Bela Vista, por exemplo, foi um dos benfeitores, doando 1 mil cestas básicas para ação. Já a construtora Moura Dubeux destinou 500 cestas de alimentos, cada uma com mais de 20 produtos, além de organizar um sistema de coleta para a arrecadação em condomínios da cidade.

A Ambev, por sua vez, doou mais de 7 mil unidades de álcool em gel, divididas em garrafinhas de 190g. Os itens estão sendo utilizados por equipes de órgãos municipais que atuam na linha de frente de combate à pandemia.

Segundo a Saltur, as cestas básicas coletadas já começaram a ser distribuídas pela Prefeitura de Salvador em diversas áreas da cidade onde moram famílias de baixa renda ou trabalhadores informais com dificuldades financeiras. Por exemplo, as instituições Lar Pérolas de Cristo e Centro Espírita Cruz da Redenção, na região do Subúrbio Ferroviário.

A Prefeitura ainda fez parcerias com empresas para divulgação da campanha. Em 50 lojas da rede Drogaria São Paulo, clientes estão sendo conscientizados a fazer doações de qualquer valor na hora da compra.

A AME Digital – fintech e plataforma de negócios mobile - foi outra empresa com a qual foi firmada parceia. Através do aplicativo AME Digital, é possível fazer pagamentos de contas e boletos bancários, compra de cartão de transporte, recarga de celular, depósito de dinheiro em espécie, além de doações, inclusive para a Salvador Solidária.

Salvador Unida

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira.