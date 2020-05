Doações para ajudar o Martagão Gesteira podem ser feitas em postos de combustíveis

Com a saúde financeira afetada por conta da pandemia, o Hospital Martagão Gesteira está realizando uma campanha para arrecadar alimentos e fraldas descartáveis. Para incentivar as doações à instituição, o Sindicombustíveis Bahia, por meio do Posto Solidário, lança campanha de arrecadação de alimentos perecíveis e fraldas descartáveis.

O Martagão é o maior hospital exclusivamente pediátrico do Norte e Nordeste, referência no atendimento à diversas especialidades pediátricas, tendo como mantenedora a Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil.

“É uma instituição muito importante para milhares de crianças e adolescente do nosso Estado. Agora é nossa vez de ajudar o hospital para que continue ajudando famílias que não têm como pagar pelo atendimento médico dos seus filhos”, declara Walter Tannus Freitas, presidente do Sindicombustíveis Bahia.

Em Salvador, postos de combustíveis, que prestam serviços essenciais à sociedade e continuam abertos, agora também são pontos de coleta de doações de alimentos não perecíveis e fraldas descartáveis para o Hospital da Criança.

Esses postos estão sinalizados com faixas e banners com a mensagem: “Ajude ao Martagão Gesteira. Hospital da Criança precisa da sua doação”. “O motorista que vai abastecer não precisa sair do carro, basta entregar a doação ao frentista”, diz Tannus.

A campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e fraldas descartáveis em prol do Hospital Martagão Gesteira terá validade por tempo indeterminado. “Os postos vão receber as doações enquanto houver necessidade e tiver pessoas solidárias dispostas a ajudar”, concluiu o presidente do Sindicombustíveis Bahia.

Lista de postos: