Documentário do Neojiba será exibido em festival de cinema nos Estados Unidos

(Divulgação)

Documentário está disponível no Now, na Netflix e no canal Curta

O Inffinito Film Festival, maior e mais importante festival de cinema brasileiro realizado no exterior, selecionou o documentário Neojiba - Música Que Transforma, para encerrar a 25ª edição do evento, no próximo dia 18, em Miami (EUA). Dirigido por Sergio Machado e George Walker Torres e produzido pela produtora baiana Janela do Mundo, em parceria com o Canal Curta, o filme será exibido ao ar livre, no New World Center Soundscape Park.

(Foto:Guilherme Freitas/Divulgação)

Músico do Neojibá, Davi Calmon, vai estudar um ano na Suiça

Bolsa na Europa

E por falar no projeto Neojiba, um integrante da orquestra, Davi Calmon, morador do bairro de Valéria, venceu o prêmio Bethoven promovido pelo projeto e ganhou uma bolsa de estudos na Haute École de Musique, em Genebra, na Suiça, onde ficará durante um ano com todas as despesas pagas. Trompetista da Orquestra 2 de julho, Davi, que embarca para a Europa no próximo domingo (5), diz que o prêmio foi uma grata surpresa e que vai aproveitar tudo que puder. “Quero aprender com os professores, com o ambiente, e trazer esse conhecimento de volta”. diz.

(Divulgação)

Natural de Feira de Santana, Vitorino Campos começou a carreira em Salvador

Troca de roupa

Um ano depois de assumir a direção criativa da grife paulista Cori, o estilista baiano Vitorino Campos deixou a marca. O feirense, que já foi apontado pela revista Forbes como um dos jovens com menos de 30 anos mais influentes do país, ainda não revelou seu destino profissional. Vitorino foi responsável pela criação da Animale durante cinco anos, quando deixou a função em abril de 2019 pela Cori. Personalidades do mundo da moda, como a jornalista Gloria Kalil, lamentaram a saída do artista. "Perde a Cori”, escreveu Kalil nas redes sociais do baiano.

(Divulgação)

Carla Pernambuco vai criar cardápio para restaurante de Trancoso

Vai dar Jacaré

Carla Pernambuco, chef do restaurante Carlota, no bairro Higienópolis, em São Paulo, desembarca hoje (31) em Trancoso, para uma temporada à beira do fogão. Carla chega aoo litoral sul da Bahia com a missão de criar o novo cardápio do badalado restaurante Jacaré, comandado por Fernando Droghetti, no Quadrado. Em conversa com a coluna, a chef, que ganhou até uma ilustração do designer paulista Daniel Kondo sobre a parceria com o Jacaré, contou que o novo menu será apresentado aos clientes no final de novembro e que a sua proposta é tropicalizar o cardápio mantendo os clássicos da casa.

(Divulgação)

Ricardo Chaves está ensaiando repertório de Fabio Jr para apresentação



Repertório romântico

O cantor Ricardo Chaves aceitou o convite do promoter Ginno Larry e fará um show especial com o repertório de Fábio Jr, no próximo dia 24 de setembro, no restaurante Pedra do Mar, em Ondina. O evento, que comporta apenas 50 pessoas, todas sentadas, carece de reservas que já podem ser feitas pelo telefone 71 98883 9111.

(Fotoshow/Divulgação)

Victor Braz e Mayana Araújo inauguram centro de estética em Feira de Santana

Beleza & Bem estar

Feira de Santana acaba de ganhar um moderno centro de estética com tratamentos como aplicações de botox, preenchimento, drenagem linfática, microagulhamento e uma série de serviços de beleza de última geração. O espaço, batizado de Armonize Estética e Bem Estar, está localizado na Avenida Canaã, no bairro SIM, e tem como sócios o jovem casal de empresários Mayana Araújo e Victor Braz. A inauguração, no último final de semana, movimentou o centro comercial onde o espaço está instalado.

(Divulgação)

Manoel Beato vai harmonizar jantar no Fasano Salvador

Quatro tempos

Autor do best-seller Guia de Vinhos Larousse e do livro Queijos Brasileiros à Mesa com Cachaça, Vinho e Cerveja, o sommelier executivo do Grupo Fasano, Manoel Beato, estará em Salvador na segunda quinzena de setembro. Beato vem fazer a harmonização do jantar em quatro tempos que o chef Lomanto Oliveira vai preparar nos dias 22 e 23 de setembro, às 20h, no restaurante Fasano. As reservas podem ser feitas pelo e-mail ssa@fasano.com.br ou pelo telefone: (71) 2201-6300.

(Divulgação)

Rita Argolo vai reabrir lancheria no Mundo Verde

Vida leve

Rita Argolo Dória retomou o atendimento presencial da sua Lancheteria Mundo Verde, no Salvador Shopping. O publico que aprecia refeições veganas, low carb e funcionais já pode se deliciar com os salgados e doces sem glúten e sem lactose.

Aplauso

Para a exposição O Museu de Dona Lina que está em cartaz no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), de terça a sábado, das 13h30 às 17h30.

Vaia

Para o mesmo MAM que, juntamente com o IPAC e IPHAN, mantêm a concertina na murada do Solar do Unhão apesar dos protestos.