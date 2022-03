Documentário 'Rua Carlos Gomes', sobre cultura LGBTQIA+ em Salvador, é lançado; assista

O documentário batizado de “Rua Carlos Gomes: Apogeu e resistência da comunidade LGBTQIA+" foi idealizado pelo maquiador e drag, Galdino Neto, com consultoria e pesquisa do ativista Genilson Coutinho, promete reunir notáveis histórias da região. O projeto foi lançado nesta quinta (3) e pode ser assistido gratuitamente no vídeo abaixo.

Entre os nomes que foram entrevistados para o projeto estão: André Luiz Silva (Bagageryer Spilberg), Dion Santiago, Fabiane Galvão, Sérgio Augusto Duarte Tavares (Lion Schneider), Valécio Santos (Valerie O'rarah), Antônio Fernando (Âncora do Marujo), Livia Ferreira (UNALGBT da Bahia), Antônio Jorge (Boate Is'Kiss) e Genilson Coutinho. Cada um compartilhará relatos de vivências e experiências.

Os relatos contam histórias de ambientes como o Bar Charles Chaplin, Beco da Baiúca, Adê Alô, Boate Is'Kiss, Âncora do Marujo, Artes & Manhas, Boate BRW, Boate Caverna, Bar Cabaré 54, Bar Caras e Bocas, Freedom Music & Bar, Bar Champagne (Bar da Ray) e Bar Pérola Negra.

Com duração de 1 hora, o documentário será exibido no dia 3 de março no perfil do Instagram (@doistercos) e no YouTube do site Dois Terços, veículo de notícias LGBTQIA+ de Salvador que há 13 anos tem sido uma voz importante da comunidade.