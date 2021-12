Doe o que puder: veja como ajudar as vítimas da chuva na Bahia

O Natal foi nebuloso, mas ainda pode despertar o melhor espírito solidário para ajudar os atingidos pelas fortes chuvas, no último final de semana, em toda Bahia. Famosos, ongs e outros estados iniciaram uma ajuda humanitária,mas qualquer um pode fazer sua parte. Em Salvador, o grupo Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) iniciou domingo (26) uma mobilização para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas que caem no estado.

Quem quiser ajudar poderá entregar alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza na sede das VSBA, localizada no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, das 8h às 20h. A mobilização ocorre ao longo dos próximos

dias, sem prazo para encerramento. A campanha, batizada de Bahia Solidária, conta com a participação do povo baiano para amenizar o sofrimento das pessoas que ficaram desalojadas ou desabrigadas nos últimos dias. A instituição é presidida pela primeira dama do estado, Aline Peixoto.

Outra instituição que está recebendo doações é o Instituto Liga do Bem, localizado na Rua Manoel Antônio Galvão, 25, Pituaçu. Há 10 dias eles iniciaram a campanha e já doaram, segundo a própria Liga, mais de 15 toneladas de alimentos para cidades como Itamaraju e região, Ilhéus, Santa Cruz Cabrália, Itabuna, Aldeias Indígenas da região de Porto Seguro e Ubaitaba.

O Shopping Paralela também está recebendo doações no segundo piso.

Já o Corpo de Bombeiros continua recebendo doações em qualquer quartel da corporação em todo estado.



ONDE FAZER DOAÇÕES

Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA)

Alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza, no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, das 8h às 20h. Telefone: (71) 3329-5055.



Corpo de Bombeiros

Qualquer quartel da corporação está recebendo doações em toda Bahia.

Liga do Bem Doações na sede de Salvador

Rua Manoel Antônio Galvão, 25, Pituaçu. Também aceita doações financeiras, por meio do pix CNPJ: 35.759.019/0001-09



Shopping Paralela

Doação de alimentos, água mineral e cobertores durante o funcionamento do shopping, no piso L2.



OAB

A Ordem dos Advogados da Bahia está recebendo, a partir de hoje, alimentos não perecíveis, água mineral e produtos de higiene e limpeza. Endereço: R. Portão da Piedade, 16, Salvador

Doe por cidade:

Itapetinga

Secretaria de Desenvolvimento Social - Avenida Luiz Viana Filho, 231, Morumbi, Itapetinga

Itambé

Em Itambé: Colégio ACM, Igreja Adventista, Vocacionário (em frente à radio Luz), Colégio Polivalente de Itambé

Em Vitória da Conquista: Rua E, número 8, Inocoop 2

Contas bancárias para doação em dinheiro:

Banco do Brasil - Agência 0282-8 - Conta: 16155-1. Destinatário: Paróquia São Sebastião de Itambé

Bradesco - Agência 0273 - Conta: 93213-2. Destinatário: União Leste Brasileira (Igreja Adventista)

Itabuna

Chave pix: defesacivil@itabuna.ba.gov.br

Itajuípe

Contato: 73 98124-8493

Itacaré

Secretaria de Assistência Social, atrás do clube municipal Pirajá, próximo a Praça São Miguel

Coaraci

CEPLAC, diariamente até às 18h

Guaratinga

Chave pix: 13.634.985/0001-59. Destinatário: Prefeitura de Guatininga

Floresta Azul

Colégios da rede municipal, CRAS, Igreja Adventista Central, Salão Paroquial

Uruçuca

CEMUR

Jequié

Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, Rua Jerônimo Sodré, Centro

Jitaúna

Colégios Rômulo Galvão, Castro Alves e Creche Hilda Costa Lopes

Ibicaraí

Chave pix: 00425241564. Destinatário: Odemir Silva Ceo