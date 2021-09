'Dói muito uma derrota assim, em casa', lamenta Wagner Lopes

O Vitória viveu dois tempos bem distintos contra o Remo, nesta sexta-feira (10), no Barradão. No primeiro, jogou bem e abriu o placar com Marcinho, após passe de letra de Samuel e lançamento de Bruno Oliveira. Mas, na etapa final, caiu de rendimento, sofreu dois gols e saiu da partida, válida pela 23ª rodada da Série B, com a derrota por 2x1.

Em entrevista, o técnico Wagner Lopes reclamou da atuação do time na segunda metade do duelo. O comandante afirmou que o time 'parou de jogar', deu bronca nos jogadores e lamentou o resultado. Com a derrota, o Leão segue com os 23 pontos e permanece na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Mas ainda pode ser ultrapassado na tabela pelo Londrina, que tem 21 pontos e encara o Botafogo neste sábado (11), às 16h30, no Engenhão.

"Nós começamos a perder o duelo individual, paramos de jogar. Muitas vezes, a gente começou a dar chutão, uma coisa que a gente pede não fazer. Precisava da linha de passe, dar opção para os zagueiros, para os laterais, rodar mais a bola. Fazer o que a gente treinou, a saída de três, de quatro. Ora com Fernando Neto, ora com Pablo. Quando um vinha jogar, o outro circulava na entrelinha. Então a gente parou de fazer isso e começou a perder os duelos individuais", disse.

"Quando você começa a perder o um para um, você tem problema. Isso aconteceu. É corrigir isso, duelar mais, ser mais competitivo, brigar mais. Série B é assim o tempo inteiro. Em duas falhas, tomamos dois gols. Dói muito uma derrota assim, em casa, contra um concorrente direto. É levantar a cabeça e continuar trabalhando", comentou.

Para Wagner Lopes, o time também pecou na falta de capricho para definir a partida. Mas exaltou a atuação do goleiro rival, Vinícius, que fez boas defesas e impediu o Vitória de fazer mais gols.

"No primeiro tempo, tivemos duas, três oportunidades, para fazer o segundo e o terceiro gol e matar o jogo. Não tivemos competência. Tivemos chance do David, que o Samuel escorou de cabeça. Tivemos a chance de cabeça do Mateus; o goleiro deles, na minha visão, fez uma grande partida, pegou muitas bolas difíceis. São ações que você vai perdendo o duelo individual, vai se desorganizando. E eles foram felizes em duas situações de triangulação", disse.

O treinador também lamentou os dois gols sofridos no segundo tempo. Marcos Júnior e Lucas Tocantins marcaram e assinalaram o 2x1 para o Remo.

"Um erro nosso, em que a gente poderia ter feito a bola longa na direita, tanto com o Ronan quanto com o Van. Nós não conseguimos fazer, aí eles vieram triangulando e a gente tomou o gol. O segundo, numa bola que a gente demorou para fazer a leitura e tirar a bola. Acabamos tomando o segundo gol. Então é ter calma, continuar trabalhando e passar para os jogadores que a gente vai ganhar, a gente vai empatar e perder, mas sempre buscando fazer o melhor para sair com as vitórias".

Na próxima rodada, o Vitória visita o Brusque em Santa Catarina. O jogo será na próxima sexta-feira (17), às 16h, no estádio Augusto Bauer. Para a partida, o Leão não terá sua dupla de zaga titular, Mateus Moraes e Wallace, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Veja outros trechos da entrevista de Wagner Lopes

Queda de rendimento

Na primeira etapa, não concordo que houve queda de rendimento. Eu concordo que nós erramos algumas situações, de desencaixe de marcação. Em alguns momentos, com a gente tentando marcar em linha alta, eles conseguiram achar o passe entrelinhas, e aí foi erro nosso. É um time que tem qualidade, que tem jogo apoiado, e eles tiveram oportunidades quando a gente não encaixava a marcação. Depois, a gente conseguiu encaixar a marcação e nós criamos várias oportunidades. Com um pouquinho de capricho, eu acho que a gente tinha feito o segundo, o terceiro gol. Nós chutamos dez bolas no primeiro tempo e só três em gol, então gente precisa melhorar esse quesito. Mas é claro que toda derrota fica fácil de você ver as nossas dificuldades. É ter calma, passar para o jogador isso. E continuar trabalhando, não tem outra maneira.

Fator crucial para o segundo tempo

Continuo acreditando que, quando você perde o duelo individual e começa a perder as divididas, a perder no contato físico, a perder a primeira e segunda bola, você perde o jogo. Nós, nos primeiros 20 minutos, até tomarmos o empate, a gente praticamente não jogou. A gente só ficou perdendo os duelos. Então faltou mais calma, por a bola no chão e jogar. Não fizemos isso. E eles souberam aproveitar, tanto que fizeram o gol de empate. Aos 44, tomamos um gol que, se a gente faz uma leitura um pouquinho mais rápida, a gente conseguiria interceptar a bola enfiada. É doído, mas a gente tem que aprender com os erros, fechar melhor os espaços. A dobra de marcação tem que acontecer no momento certo. Mas o mais importante é não perder o duelo. No um para um, você tem que ganhar. Na força, na vontade. Em muitos momentos, nós não conseguimos vencer. Mas sempre falo que não adianta começar a querer caçar culpados. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Então é aprender com os erros, treinar mais e melhor para a gente fazer um bom jogo fora de casa.

Por que não um homem de marcação?

É muito fácil, depois que se perde, tomando um gol aos 44 minutos, fazer uma pergunta assim. Se você está empatando em 1x1, querendo buscar resultado em casa, coloca um volante defensivo para marcar, te chamam de retranqueiro. É muito fácil fazer uma pergunta dessa depois que você perde o jogo. Mas eu sempre vou buscar jogar para frente. Eu entendo que o nosso time precisava de circulação de bola, precisava jogar. Eu não concordo que, quanto está 1x1, colocar mais um defensor em casa, precisando vencer. Eu sempre vou jogar para frente, sempre vou buscar substituições que façam o time vencer e tentar jogar. Não simplesmente querer empatar em casa.

Sem Mateus e Wallace

Agora, a gente vai sentar, vai rever o jogo, vai pontuar os acertos, os erros. Não é que perdeu que está tudo errado. Nós fizemos talvez um dos melhores primeiro tempo do campeonato, que a gente se lembra. Acho que foi um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, tem acontecido de a gente voltar com a concentração baixa, com o espírito competitivo desarmado. A gente precisa entrar mais concentrado. E isso é falado em todo intervalo, volta ligado, volta concentrado, para não esperar tomar o gol para começar a jogar. Isso já aconteceu em algumas partidas, e hoje de novo. Só que hoje o resultado foi negativo. A gente vai analisar bem, não só as saídas, ver quais são as melhores opções que nós temos. Você conhece, sabe quais são as características de todos os jogadores,. A gente vai ver quem fará a melhor semana e qual vai ser estratégia que a gente vai usar lá em Busque para poder montar a equipe.