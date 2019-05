Dois adultos e duas crianças morrem após colisão de veículos na Bahia

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio na BA-290, entre Teixeira de Freitas e Medeiros Neto, no Extremo Sul da Bahia, na noite desta quarta-feira (22), deixou quatro pessoas mortas – dois adultos, que conduziam os veículos, e duas crianças. Uma mulher ficou gravemente ferida e está internada.

O acidente entre o Ford EcoSport (PJT 8267) e o Renault Kwid (PLA 1932) ocorreu no Km 91 da rodovia e as causas da colisão ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), segundo informou o subtenente Jurandir Mendes Freitas, coordenador da área. “Só podemos afirmar que a colisão foi frontal”, ele disse.

O Kwid era conduzido por Lucas Viana Lima, 28, que levava a esposa Luciana Longo Ribeiro, 37, e os filhos do casal Afonso Viana Longo, 4, e Bruna Viana Longo, de 3 meses. O motorista e as crianças morreram na hora do acidente. Luciana foi levada para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde está internada em estado grave.

O EcoSport seguia somente com o motorista Aldo Resende Ferreira, 65, que morreu no local. Ele era bancário aposentado do Banco do Nordeste e muito conhecido na região de Medeiros Neto, onde atuou como gerente e desenvolvia projetos sociais de auxílio à pessoas carentes. O ex-bancário também passou pelas agências do BNB de Itabuna e Barra da Estiva. Ele era casado e tinha quatro filhos.