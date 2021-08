Dois aviões se envolvem em acidente na pista do aeroporto de Ilhéus

Duas aeronaves se envolveram em um acidente, enquanto ainda estavam no solo, no aeroporto de Ilhéus, no sul da Bahia



Um avião da Gol manobrava na pista antes de decolar, quando acabou se chocando em uma das asas de uma aeronave da Azul, que estava parada.



Ninguém ficou ferido, mas passageiros do avião da Gol precisaram descer da aeronave. Uma equipe de engenharia aeronáutica precisou avaliar os dois aviões.



Os passageiros da Azul foram realocados em um outro voo para Salvador. Já os passageiros do avião da Gol, que seguiria para São Paulo, precisaram aguardar. Até o final da tarde, ainda não havia informações sobre o novo horário do voo.



Até o momento do fechamento da matéria, Gol e Infraero não responderam se os passageiros já teriam sido alocados em outro voo.



