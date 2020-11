Dois baianos são presos em operação contra roubo a agências dos Correios e bancos

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (26) mandados de prisão e de busca e apreensão na Bahia e no Rio Grande do Norte em uma operação de combate a roubos de agências dos Correios, bancos e carros-fortes. Na ação, a PF contou com apoio da Polícia Civil e Polícia Militar.

Dois baianos foram presos, além de 3 pernambucanos e 3 potiguares. A ação apreendeu uma submetralhadora de 9mm, duas pistolas 9mm e uma pistola calibre 40.Na Bahia, a operação aconteceu em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

As investigações começaram em abril, quando um dos integrantes do grupo criminoso foi preso em Camaçari, também na RMS, durante uma operação conjunta da PF com a Polícia Militar da Bahia e a do RN. Nessa ocasião, o acusado foi flagrado em um carro com 6 fuzis, 49 carregadores e 1,2 mil munições.

Os presos na operação de hoje responderão pelos crimes de organização criminosa, roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.