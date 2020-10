Dois bares da Pituba são interditados por causa de aglomeração

Dois bares foram interditados na Pituba na noite desta sexta-feira (2), após descumprirem os protocolos de segurança que permitem a abertura dos estabelecimentos. No local havia aglomeração e várias pessoas sem máscaras.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), com apoio da Polícia Militar. De acordo com a pasta, além da falta de máscaras dos clientes, os estabelecimentos estavam com fila de espera, o que é proibido, além de clientes consumindo produtos em pé, o que também não é mais permitido.

A secretaria informou ainda que os bares utilizavam mesas na calçada sem autorização da prefeitura.

As principais regras da prefeitura para que bares e restaurantes possam funcionar são: