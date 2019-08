Dois bolivianos são mortos a tiros em São Paulo

Três bolivianos foram baleados na noite deste domingo, 18, na região do Pari, no centro de São Paulo. Dois deles morreram, e o outro está internado. Ninguém foi preso.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, duas das vítimas estavam reunidas com outros conterrâneos na Rua Ministro Francisco, próximo ao acesso à Ponte da Vila Guilherme, quando dois carros - um prata e outro de cor escura - se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra o grupo.



De acordo com relatos nas redes sociais, os bolivianos estavam participando de um ensaio de música e dança típicas de seu país



Roger Lipa Chambi, de 29 anos, e um costureiro, de 30, foram atingidos pelos tiros. Uma testemunha os socorreu e os levou até uma base da Polícia Militar. Os policiais, então, encaminharam os bolivianos ao pronto-socorro do Hospital Municipal do Tatuapé, na zona leste.



Lipa Chambi não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O outro homem foi internado no local. Não há informação sobre o seu estado de saúde.



Mais tarde, a PM foi informada sobre o assassinato de outro boliviano na região, na Avenida Condessa Elizabeth Rubiano (pista local da Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna). Santos Rodrigues Apaza, de 40 anos, foi encontrado morto próximo de seu veículo, com ferimentos provocados por arma de fogo. A motivação dos homicídios é desconhecida.



Foram solicitados carro de cadáver às duas vítimas que morreram e perícia nos locais dos crimes.



A SSP afirmou que a Polícia Civil analisou imagens de câmeras de segurança da região e conseguiu apreender um dos automóveis usados pelos criminosos. O Chevrolet Monza prata foi achado às 11 horas desta segunda-feira, 19, na Rua Juvenal Gomes Coimbra, no Belém, zona leste.



O caso foi registrado como tentativa de homicídio, homicídio qualificado e apreensão de objeto. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os assassinatos.



Imigração boliviana em São Paulo

Os bolivianos compõem uma das maiores colônias estrangeiras na capital e vivem principalmente nos bairros do Bom Retiro e do Pari, no centro, onde costumam se reunir aos fins de semana para celebrar sua cultura.



Segundo levantamento do Estadão Dados com base em números da Polícia Federal obtidos com exclusividade, os bolivianos foram a nacionalidade que mais migrou para São Paulo no século 21.



Entre 2001 e o primeiro semestre de 2017, 292.288 estrangeiros se mudaram para a cidade, dos quais 83.497 eram provenientes da Bolívia.