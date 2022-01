Dois bombeiros baianos testam positivo para covid em Vitória da Conquista

A tropa do Corpo de Bombeiros da Bahia que atua no ponto de apoio de Vitória da Conquista, na Operação S.O.S. aos municípios atingidos pelas chuvas, está sendo testada para covid-19. Os testes começaram a ser aplicados durante a manhã e, dos 61 militares que realizaram o exame, dois apresentaram resultado positivo para o coronavírus e já estão em isolamento. A testagem ocorre após 41% dos 46 agentes enviados do Rio de Janeiro para a Bahia terem sido diagnosticados com a doença no sábado.

O material é colhido pela Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, e as amostras são analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen). O Corpo de Bombeiros reforça entre os integrantes da corporação as informações sobre a importância do uso de máscaras faciais protetoras, assim como a higienização das mãos com água e sabão ou álcool a 70%, entre outras medidas de prevenção contra o coronavírus.

Os 19 bombeiros do Rio que testaram positivo para covid-19 seguem em quarentena em um hotel de Conquista, sem mais casos ou agravamentos. A equipe fluminense chegou à cidade na última quarta-feira. Os que não testaram positivo já retornaram para o estado de origem.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ), foi enviada uma equipe de médicos, enfermeiros e auxiliares, além de medicamentos, para acompanhar os militares diagnosticados com a doença. Ainda segundo o CBMERJ, outros militares não virão para a Bahia por conta da redução das chuvas.

O tenente-coronel Valdir Ferreira, designado para coordenar a operação de assistência aos infectados, afirmou que alguns agentes estão sozinhos e outros em duplas, no hotel. “Os bombeiros estão sendo acompanhados, monitorados e assistidos pela equipe médica do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e da saúde estadual e municipal”, explicou ele. A Secretaria Municipal de Saúde de Conquista recebeu uma solicitação de avaliação de bombeiros que apresentavam sintomas gripais no sábado. Um farmacêutico foi encaminhado para fazer a testagem de 12 pessoas inicialmente - número que depois subiu para 19.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo