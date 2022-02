Dois carros caem do 6° andar de edifício garagem no bairro do Comércio

Dois carros caíram do sexto andar de um edifício garagem, localizado no bairro do Comércio, na tarde desta quarta-feira (2). O acidente ocorreu após o motorista perder o controle do veículo e atingir um outro carro que se encontrava estacionado em sua frente, derrubando a parede e ambos caindo sobre a pista na Av. da França.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o condutor de 69 anos sofreu escoriações leves e foi socorrido por uma unidade do Samu. Corpo de Bombeiros, Samu, polícia e Transalvador foram encaminhados ao local. A via precisou ser parcialmente interditada, com apenas uma faixa para o tráfego de veículos. Por volta das 17h, o trânsito já havia sido totalmente liberado.

A Codesal realizou vistoria no pavimento do edifício garagem onde o acidente ocorreu e o responsável pelo imóvel foi notificado.

De acordo com a Transalvador, os carros ficaram completamente destruídos e o impacto causou um estrago grande no concreto, o que deixou destroços espalhados pelo chão.

De início, a Transalvador informou que os carros haviam caído do quarto andar, mas a Codesal confirmou que o acidente ocorreu no sexto pavimento do edifício.