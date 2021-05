Dois carros capotam, uma pessoa morre e quatro se ferem na Bonocô

Um grave acidente envolvendo dois carros matou uma pessoa e feriu outras quatro na manhã deste domingo (23), na Avenida Bonocô, em Salvador.

De acordo com informações da Transalvador, dois veículos de passeio capotaram na Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô, na altura da saída da BR-324. Ambos veículos acabaram capotando e um deles foi arremessado no canteiro central da via.

Em um dos carros, um Corsa Classic, cor prata, havia quatro passageiros, sendo que um deles morreu e outros três ficaram feridos. Já o motorista do outro veículo, um Honda Fit de cor branca, que ficou virado de cabeça para baixo na via, também se feriu.

Foram acionados a Transalvador, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atua no resgate e socorro das vítimas. Não há informações se elas foram socorridas para algum hospital, nem qual o estado de saúde delas.

Só entre a noite de sábado e esta manhã, a Transalvador registrou cinco acidentes, com dois mortos e seis feridos em Salvador.