Dois corpos são encontrados após barco virar em barragem de Mata de São João

Duas pessoas morreram depois que a embarcação em que elas estavam virou na Barragem de Santa Helena, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (1º), mas os corpos foram encontrados na manhã desta quinta-feira (2).

O titular da delegacia de Mata de São João, Euvaldo Costa, contou que havia sete pessoas no barco no momento do acidente. Era por volta das 15h30, e todos estavam confraternizando quando a embarcação virou. Cinco dos amigos conseguiram escapar, mas dois desapareceram.

“No local não há pedras nem correnteza, então, acreditamos que o acidente foi provocado por conta da deterioração da embarcação mesmo. Era um barco pequeno, parecido mais com uma canoa. Os bombeiros foram acionados logo após o acidente, mas tiveram que suspender as buscas durante a noite”, contou.

Os corpos foram encontrados na manhã desta quinta, por moradores. As vítimas foram identificadas como Antônio Roque Teixeira de Souza, 42 anos, e Geane Lima Nascimento Souza, 35 anos. Os dois moravam em Pojuca, também na RMS. A polícia informou que não há parentesco entre eles, mas que todos que estavam no barco eram amigos.

Ainda não há informações sobre o horário e o local dos sepultamentos.