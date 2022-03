Dois homens e uma mulher são amarrados e mortos a tiros em Simões Filho

Os corpos de dois homens e uma mulher foram encontrados dentro de uma casa em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, na madrugada desta quarta-feira (2).

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas e com perfurações pelo corpo provocadas por arma de fogo em uma residência no bairro de Palmares.

A 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho investiga o triplo homicídio. A autoria e motivação do crime são desconhecidas.

A polícia já expediu as guias para remoção e perícia.