Dois homens envolvidos em sequestros e extorsões são presos em Salvador

Dois homens envolvidos em sequestros ocorridos em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) foram presos, na manhã desta quarta-feira (15), durante a Operação Cangalha, realizada pela Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro do Departamento de Repressão e Combate a Crime Organizado (Draco)

As ações ocorrem nos bairros de Plataforma, São Marcos, Pernambués, Sussuarana e Cabula e no município de Camaçari. "Até agora foram duas prisões importantes. Um dos suspeitos está diretamente ligado aos sequestros e o outro faz parte do financeiro da quadrilha. O resultado dessa operação faz com que venhamos avançar e alcançar os demais integrantes desse grupo criminoso, que vinha atuando em bairros de Salvador e RMS", explicou o delegado Adailton Adam, da Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro.

A Operação Cangalha consiste em uma série de ações de enfrentamento a organizações criminosas em todo o Nordeste do Brasil, através da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça (SEOPI/MJ). Participam também da operação equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE).