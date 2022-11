Dois homens morrem e quatro são presos após confronto com a PM em Lauro de Freitas

Dois homens morreram e quatro foram presos após entrarem em confronto com a Polícia Militar na localidade do Jardim Centenário, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na noite de terça-feira (15).

Policiais Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp RMS e da 81ª CIPM realizavam rondas quando foram acionados pelo Cicom e disque-denúncia em razão de informações de homens armados em uma festa na rua Nossa Senhora Aparecida.

Ao chegarem, os PMs realizaram um cerco na região e surpreenderam um grupo de suspeitos, que fugiu efetuando disparos de armas de fogo contra os militares. Durante a varredura, quatro homens foram detidos nas proximidades em posse de drogas.

Outros dois indivíduos armados correram e entraram em casas no local. Ao acessarem os imóveis, as equipes localizaram os suspeitos, que passaram a efetuar novos disparos em mais uma tentativa de fuga. Após as novas trocas de tiros, os dois homens foram alvejados e socorridos para o Hospital Menandro de Farias, onde não resistiram aos ferimentos.



Ao todo, na ação, foram apreendidos um revólver Ina calibre 32 sem numeração, e uma pistola Taurus calibre 9mm com carregador estendido e numeração raspada, além de 53 porções de cocaína, 13 pedras de crack e sete embalagens contendo maconha.



Os suspeitos detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à 27ª Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi registrada.