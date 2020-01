Dois homens morrem em confronto com policiais na Bahia

Dois homens morreram durante confronto com policiais militares no município de Rafael Jambeiro, no Centro-Norte do estado, na madrugada desta terça-feira (7). Os PMs estavam em busca de uma carreta que foi roubada na BR 242.

A polícia disse que os bandidos usavam da mesma tática para assaltar os motoristas. Eles fechavam a pista na estrada, o que obrigava os condutores a reduzirem a velocidade e deixava as vítimas vulneráveis. Não foi divulgado detalhes sobre o roubo dessa carreta.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), denúncias anônimas indicaram aos policiais militares o esconderijo dos criminosos. Eles e a carreta roubada estavam em um sítio, na zona rural da cidade de Rafael Jambeiro.

A SSP informou também que ao perceberem a aproximação dos militares, os criminosos atiraram e dois foram atingidos, sendo socorridos para o Hospital Municipal de Rafael Jambeiro, mas não resistiram aos ferimentos. Havia um terceiro bandido no local, mas ele conseguiu fugir. Eles não foram identificados.

Além da carreta MAN/TGX, de placa PLQ-3I91, foram encontrados com os bandidos, um revólver de marca Taurus calibre 38, e um revólver calibre 380 da mesma marca, quatro celulares, dois relógios e R$ 82.