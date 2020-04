Dois homens morrem em troca de tiros com a PM em Ilha Amarela

Dois homenos morreram após uma troca de tiro com policiais militares, no sábado (18), no bairro de Ilha Amarela. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o confronto ocorreu após policiais da Rondesp Baía de Todos os Santos (BTS) receberem denúncia de populares de que havia homens armados na rua Pajussara. A SSP informou que, ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram.

"No momento que chegamos fomos recebidos a tiros pelos criminosos. Revidamos e dois deles foram atingidos. Eles foram encaminhados para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos. A dupla fazia parte de uma organização criminosa investigada pela prática de homicídios na região", contou o comandante da Rondesp BTS, tenente-coronel Elsimar Leão.

Segundo a polícia, com eles foram encontrados uma submetralhadora calibre 9mm, um revólver calibre 38, carregador, munições, 21 pinos de cocaína, 44 buchas de maconha e 68 pedras de crack.

Ainda segundo o oficial, a unidade está focada em combater os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). "Estávamos nessa ação em conjunto com o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHHP) e chegamos nesses criminosos. Seguiremos focados na busca dos outros comparsas", afirmou.