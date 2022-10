Dois homens são encontrados mortos em carro perto do aeroporto

Dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro na Avenida Caribé, na rotatória do Aeroporto, na manhã desta segunda-feira (3). Segundo a Polícia Civil, os dois corpos tinham marcas de tiros.

De acordo com a Polícia Militar, os corpos estavam no porta-malas do carro.

A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) foi acionada e expediu as guias de remoção e de perícia. As circunstâncias e a autoria do crime estão sendo apuradas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).