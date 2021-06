Dois homens são mortos e um fica ferido em Boa Vista do São Caetano

Dois homens foram mortos a tiros no bairro da Boa Vista de São Caetano, na noite dessa sexta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 21h, na Rodovia A, próximo a uma creche.

Segundo informações da Polícia Civil, os corpos de Wenderson Santiago dos Santos, 19 anos, e Romilson Almeida Santos foram encontrados em via pública. De acordo com as apurações iniciais, quatro homens desceram de um veículo Ford Ka e efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas. Marcos Vinícius Barbosa Ferreira, 21 anos, também foi atingido, mas sobreviveu.

Ainda de acordo com a polícia, familiares informaram que os mortos eram usuários de drogas e estavam envolvidos com criminosos da localidade. O caso será apurado pela Delegacia de Homicídios BTS.