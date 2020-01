Dois homens são mortos em confronto com a PM em Brotas

Dois homens foram mortos na madrugada deste domingo (12) durante uma diligência da polícia militar na localidade do Alto do Saldanha, no bairro de Brotas. De acordo com a PM, uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp Atlântico) passava pelo local, quando foi recebida a tiros.

Ao revidarem, os policiais atingiram dois suspeitos, que foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE). Na unidade, a equipe médica constatou os óbitos dos indivíduos. Com a dupla, a polícia diz ter encontrado uma pistola, um revólver, munições deflagradas e intactas, além de uma barra de maconha, 114 pinos de cocaína, um celular e R$ 80 em espécie. As quantias de munições e de maconha não foram especificadas.

Conforme a PM, os materiais apreendidos foram apresentados na Corregedoria da Polícia Militar, onde a ocorrência foi registrada. Os suspeitos mortos não foram identificados.