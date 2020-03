Dois homens são mortos em confronto com a PM no Nordeste de Amaralina

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas na Chapada do Rio Vermelho, no bairro do Nordeste de Amaralina, foram mortos em confronto com a polícia, na madrugada desta terça-feira (10). Com os homens, equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico prenderam armas e drogas.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o flagrante ocorreu quando os militares realizavam patrulhamento preventivo na região, quando, no Alto da Chapada, foram atacados por disparos de armas de fogo por um grupo de traficantes. "Houve confronto e dois criminosos terminaram feridos. A dupla ainda foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos", disse a SSP-BA, em nota.

Ainda conforme a SSP, com os suspeitos os PMs localizaram uma pistola calibre 9mm (uso restrito), um revólver calibre 38, carregador, munições, 71 pinos com cocaína, 28 porções de maconha e um celular.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar.

