Dois homens são mortos na Avenida Gal Costa em Salvador

Dois homens que não tiveram a identidade revelada foram socorridos por policiais militares para o Hospital Geral Roberto Santos após terem sido encontrados caídos na Avenida Gal Costa, no bairro de Sussuarana com marcas de tiros pelo corpo na noite de quarta-feira (15). As vítimas estavam sem documentação e morreram horas após chegarem à unidade de saúde.

Segundo o boletim informativo diário da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o crime ocorreu próximo a uma fábrica na Avenida Gal Costa.

Já de acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial do Roberto Santos, os homens chegaram à unidade de saúde por volta das 23h, já sem sinais vitais. O caso foi registrado na 11ª Delegacia (Tancredo Neves) e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a PM foi acionada para verificar uma denúncia de dois indivíduos caídos ao solo na Avenida Gal Costa atingidos por arma de fogo. No local, as equipes prestaram socorro às duas vítimas para o Hospital Roberto Santos, porém não resistiram aos ferimentos, constatado o óbito após avaliação da equipe médica da unidade de saúde.

Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi encontrado. A investigação é de responsabilidade da Polícia Civil.

