Dois homens são presos com 50kg de maconha em Juazeiro

Dois homens foram presos com 50 quilos de maconha na noite da última segunda-feira (29), em Juazeiro, norte do estado. A prisão foi efetuada durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar da Bahia e a PM de Pernambuco. A ação ocorreu após dois homens serem presos em flagrante com drogas pela polícia Pernambucana, em Petrolina. A dupla informou a localização de um galpão no distrito de Abóbora, em Juazeiro, onde policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (Rondesp/Norte) encontraram mais dois suspeitos e o carregamento da droga.

No total, foram apreendidas na ação 80 quilos de maconha - 30 quilos em Petrolina na primeira fase da operação e 50 quilos em Juazeiro. O comandante da CIPT Norte, major Robismarques Sátiro, informou que os homens foram flagrados no momento que manuseavam a droga. “A Rondesp conseguiu localizar o depósito e lá haviam duas pessoas que estavam fazendo o tratamento da droga para comercialização. Os homens foram surpreendidos pelos policiais e tentaram fugir, mas foram capturados”, contou o militar.

Além dos entorpecentes, um revólver calibre 38 carregado, duas balanças, uma balaclava e um saco com pinos de cocaína foram encontrados. Os dois suspeitos presos em Juazeiro foram levados para a 17º Coordenadoria Regional de Polícia do Interior onde, de acordo com o delegado titular do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, Flávio Martins, permanecem presos à disposição da Justiça. “Um dos presos tem passagem pela polícia de Petrolina por porte de armas”, afirmou o delegado. Já os detidos em Petrolina, foram levados a uma unidade de Polícia Judiciária da cidade Pernambucana.