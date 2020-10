Dois homens são presos e PM evita assalto a micro-ônibus em Itapuã

Um assalto a ônibus foi evitado na tarde do sábado (17) com ação do Esquadrão de Polícia Montada. Dois homens iriam roubar passageiros quando foram presos. Com eles, a polícia apreendeu armas e munições.

Os policiais militares patrulhavam na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, quando foram informados pelo Cicom de que havia uma dupla suspeita em um micro-ônibus da Coperlotação próximo.

Eles partiram para localizar o veículo, que foi alcançado perto da rotatória da EBDA e parado. Durante a revista, os PMs acharam um revólver calibre 32 e munições com os dois homens, que foram presos. Eles foram levados para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

Os passageiros do micro-ônibus afirmaram que os homens estavam juntos e com comportamentos suspeitos, o que levou à ligação para a Cicom.