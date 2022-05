Dois homens são presos em região de bares de Lauro de Freitas

Dois homens foram presos pela 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (Lauro de Freitas), próximo a barzinhos, na noite de sexta-feira (13). Os policiais passavam pela Rua Doutor Barreto, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, quando moradores informaram sobre homens suspeitos.

Segundo a polícia, os suspeitos estavam com uma arma. As equipes se aproximaram e abordaram a dupla. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 32, munições e um aparelho usado para bloquear alarmes de veículos.

Os homens foram encaminhados à 23ª Delegacia (Lauro de Freitas). Ainda de acordo com a polícia, no caminho, eles teriam dito que moravam no bairro de Vida Nova, também em Lauro de Freitas, e confessado outros roubos na região.