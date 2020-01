Dois irmãos são mortos a tiros dentro de casa

Os irmãos Leonardo Souza Santos e Luis Felipe Lima Souza, com idades entre 21 e 23 anos, foram mortos a tiros após terem a casa invadida, na manhã deste domingo (5). Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 5h30 na Rua da Linha, em Ilha de São João, localizada em Simões Filho, cidade da região metropolitana de Salvador.

De acordo com informações de testemunhas e dos parentes das vítimas, quatro homens armados chegaram no local, entraram e balearam Leonardo e Luis Felipe. Policiais militares da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para prestar apoio a uma equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) que já se encontrava no local, em atendimento.

Luis Felipe morreu na hora e Leonardo chegou a ser atendido pelo Samu, mas não resistiu a caminho do hospital. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região e ainda não há informações sobre os enterros.

Não há informações sobre a motivação do crime, segundo a PM. Apesar disso, familiares informaram à polícia que o caso pode ter relação com o tráfico de drogas. A polícia civil investiga o crime.