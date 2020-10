Dois ônibus elétricos começam a rodar no Subúrbio Ferroviário

Dois ônibus 100% elétricos vão rodar a partir desta quinta-feira (29) pelo Subúrbio Ferroviário. A ideia é facilitar a mobilidade na região enquanto acontecem as obras do VLT. Os ônibus têm ar-condicionado, não são poluentes e podem transportar até 33 pessoas sentadas e 41 em pé. Até o fim da semana, mais três ônibus elétricos serão integrados, totalizando cinco veículos.

Com uso de bateria de fosfato ferro-lítio, os veículos têm autonomia de 250 quilômetros, o que permite que rodem o dia inteiro e depois, retornando para a garagem, sejam recarregados durante a noite.

Uma viagem de testes aconteceu pela manhã, acompanhada pelo governador Rui Costa, que destacou o lado ambiental do transporte. "É um serviço moderno e elétrico que, quando introduzido no dia a dia do cidadão, cuida da saúde da população, porque não queima diesel e deixa de prejudicar o ar e, consequentemente, a respiração de crianças e idosos que são os mais diretamente afetados com dificuldades respiratórias", avaliou Rui. "Cuida também da saúde dos motoristas e passageiros com o conforto acústico e auditivo de um ônibus que traz uma experiência mais agradável para quem se transporta nesse equipamento".

Segundo Rui, ainda em outubro serão cinco ônibus rodando. "São dois ônibus que começam a rodar a partir de hoje. Ainda vão chegar mais três esse mês e a frota será de cinco ônibus ainda em outubrom, fazendo o trajeto da Ilha de São João até o terminal de Pirajá, no metrô", explicou.