Dois PMs são mortos e têm as armas roubadas em Vitória da Conquista

(Foto: Reprodução/Blog do Anderson)

Dois policias militares foram mortos a tiros na manhã desta terça-feira (13) na zona rural de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Os dois eram lotados na 92ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

O crime aconteceu no distrito de Josué Gonçalves no fim da manhã. Segundo a Polícia Militar, os dois policiais tiveram as armas levadas pelos bandidos - um grupo de seis homens, de acordo as primeiras informações da Polícia Civil. As vítimas foram identificadas Luciano Libarino Neves e Robson Britos Matos.

Equipes da PM continuam nas ruas em buscas dos suspeitos, diz a corporação.

O caso é investigado pela 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Conquista), que também está nas ruas.