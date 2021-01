Dois são baleados e um é preso após perseguição policial em Sussuarana

Um perseguição policial no bairro de Sussuarana terminou com duas pessoas baleadas e um preso, na noite deste sábado (30). Segundo informações da Polícia Militar, a perseguição começou por volta das 20h, na Avenida Ulysses Guimarães, ao avistarem um táxi "trafegando em condições suspeitas".

A equipe da 48ª CIPM ordenou que o táxi parasse, e o motorista logo desceu do veículo, mas um dos passageiros assumiu o comando do carro e seguiu em alta velocidade. Os policiais iniciaram a perseguição, enquanto os ocupantes do carro atiravam.

Já na Rua São Cristóvão, em Sussuarana Velha, os suspeitos bateram em um Kwid e desceram do táxi atirando. Segundo a PM, houve troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado e levado para o Hospital Geral Roberto Santos.

Os PMs encontraram outro suspeito escondido embaixo de um veículo estacionado no local. Eles foram levados à delegacia de Furtos de Veículos, para registrar a ocorrência.

Depois, por volta das 23h, o Cicom informou que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo e foi socorrido por populares para o Hospital Menandro Farias. Ele foi reconhecido como um dos suspeitos que estavam no táxi. Ele ficará custodiado na unidade hospitalar. O fato ocorreu na Rua Marinalva Gonzalez, no Bairro Sussuarana Velha.

A polícia apreendeu um veículo Táxi, Chevrolet Prisma Joy, cor branco, um revólver, com seis munições, sendo três deflagradas e três intactas; um colete balístico; quatro embalagens de maconha; duas balaclavas e R$74.