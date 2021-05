Dois suspeitos de matar PM em Arembepe morrem após tiroteio

Dois suspeitos da morte do soldado da PM Joedson dos Santos Andrade morreram durante troca de tiros com a polícia e outros dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos numa operação que contou com 2 Companhias Indepentes de Polícia Militar (Cipm) em parceria com a 26ª Delegacia Territorial da Polícia Civil.

A dupla presa foi conduzida à Delegacia de Homicídios Múltiplos. De acordo com a PM, foram encontrados, com os bandidos, dois revólveres calibre 38, uma faca, 385 pedras de crack, 193 pinos de cocaína, nove trouxas de maconha, nove papelotes de cocaína, 150 gramas de maconha acondicionados para venda, quatro celulares e um colete antibalístico, duas correntes prateada e dourada, duas maquinetas de cartão de crédito, um camuflado, um relógio dourado, um caderno de anotações do tráfico, duas mochilas e R$ 60 reais em dinheiro.

Além da 59ª Cipm, onde a vítima do crime ocorrido no último domingo (16) era lotada, a operação batizada como RMS Unida teve participação da 81ª CIPM e 52ª CIPM.

Durante as investigações, os PMs receberam a informação de que o o grupo envolvido diretamente na morte do soldado Joedson estava escondido no bairro de Portão, localidade de Boca Mata.

Identificado o local, as guarnições realizaram o cerco, foi dada à voz de prisão, entretanto, os suspeitos não obedeceram, reagiram atirando contra os policiais. Houve revide e, ao cessar os disparos, os policiais encontraram dois homens feridos, eles foram socorridos para o Hospital Menandro de Faria, onde morreram.