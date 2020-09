Dois suspeitos de tráfico de drogas são mortos pela PM no Nordeste

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram mortos pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (28) no Nordeste de Amaralina. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), com eles a PM apreendeu revólver e drogas. Os dois, que não tiveram nomes divulgados, já tinha várias passagens pela polícia.

Guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico passavam pelo final de linha do Vale das Pedrinhas quando decidiram abordar um suspeito. Os bandidos reagiram e houve confronto, diz a SSP. Dois do grupo foram baleados. Socorridos ao Hospital Geral do Estado (HGE), ambos morreram. O restante conseguiu fugir.

O suspeito de 21 anos já havia sido preso por homicídio, tráfico de drogas, roubo de ônibus e porte ilegal de arma de fogo. O outro, de 18, tinha registros desde a adolescência e, já maior, por tráfico de drogas e eoubo.

Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, carregador, munições, 96 pedras de crack, 89 porções de maconha e 61 pinos de cocaína.