Dois suspeitos de tráfico são mortos em confronto com a PM no sul da Bahia

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico foram mortos em confronto com a Polícia Militar no início da manhã desta sexta-feira (14), durante operação conjunta, na localidade de Itamaraty, em Ibirapitanga, no sul da Bahia. Uma submetralhadora, um revólver e dois tabletes de maconha foram apreendidos durante a ação.

Equipes da Rondesp Sul, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira e do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar foram ao local para apurar uma denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes.

Segundo o comandante da Rondesp Sul, major Fábio Luis Magalhães, ao chegarem ao local, os policiais se depararam com homens armados, que dispararam contra as equipes. Duas pessoas acabaram feridas e foram socorridas ao Hospital de Ibirapitanga, mas não resistiram aos ferimentos.

Com a dupla foram apreendidas uma submetralhadora, um revólver e dois tabletes de maconha prensada.