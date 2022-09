Dois suspeitos de tráfico são mortos pela PM em Feira de Santana

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram mortos pela Polícia Militar na noite da quarta-feira (31), em Feira de Santana. Os policiais apreenderam três armas de fogo, drogas e rádios transmissores na ocorrência. Outros suspeitos conseguiram fugir.

Segundo a PM, equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Leste estavam patrulhando no bairro Mangabeira quando perceberam um grupo de cinco homens armados. Quando foram fazer a abordagem, os suspeitos atiraram, diz a polícia. Houve então uma troca de tiros.

Depois, os PMs encontraram dois homens feridos no chão e os levaram ao Hospital Geral Clériston Andrade, onde ambos tiveram morte confirmada.

No local do tiroteio foram apreendidos um revólver 38, uma metralhadora calibre 9mm, munições, carregadores, quatro rádios comunicadores, duas barras de maconha e uma de crack, 38 porções de cocaína e um caderno com anotações ligadas ao tráfico na região.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes, para onde foram levados todos os itens apreendidos.