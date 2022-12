Dois suspeitos de tráfico são presos em área de manguezal em Valença

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos e um adolescente foi apreendido nesta sexta-feira (23) escondidos em uma área de manguezal na região de Guaibim, em Valença. Segundo a Polícia Civil, o local era usado como ponto de venda de drogas.

Com o trio foram apreendidos 455 porções de drogas, entre maconha, crack e cocaína, uma pistola calibre 380, uma mira a laser, uma balança de precisão, um capuz balaclava, três aparelhos celulares e uma caderneta com anotações de movimentação do tráfico.

O coordenador da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença), delegado Raimundo Néri Pinto, afirmou que a dupla presa é bastante envolvida com a criminalidade da região. “Eles têm passagens por tráfico de drogas e são investigados por homicídios, uma vez que integram um grupo que entra em confronto com outro grupo rival”, diz.

Os homens foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menor e associação ao tráfico. O adolescente foi apreendido em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Todo material foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e as investigações têm continuidade, para identificar outros possíveis envolvidos.