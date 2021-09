Dois suspeitos por morte de tenente da Rondesp estão presos

Dois suspeitos de participar da morte de um tenente da Rondesp no bairro de Cosme de Farias na noite do domingo (12) foram presos. Um deles invadiu uma festa e fez uma família refém na região do Alto do Cruzeiro e foi preso após negociação da polícia. O segundo foi preso também no Alto do Cruzeiro, por uma equipe da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias), em outra situação. Um terceiro suspeito foi baleado e morto no mesmo tiroteio em que morreu o PM Mateus Grec, de 35 anos.

"Foram mais de quatro horas de negociação. Essa negociação foi realizada por uma equipe de especialistas do Batalhão de Operações Especiais seguindo a protocolos internais onde o objetivo é preservar vidas. Na hora estava sendo realizado um aniversário infantil. Tantos os ocupantes da casa, quanto esse indivíduo armado com um fuzil calibre 556 tiveram suas vidas preservadas. Ele (bandido) foi conduzido e apresentado a autoridade competente e se encontra num momento custadiado pra ser encaminhado à Justiça", diz o major Valdino Sacramento, comandante da Rondesp Atlântico.

O policiamento segue intensificado na região, com guarnições da 58ª CIPM e da CIPT Rondesp Atlântico atuando no local. "Nós não temos dia nem hora pra sair daqui. Nosso trabalho já vinha sendo intensificado e tendo um olhar especial por parte da 58ª CIPM. Nós estamos aqui num aporte de reforço como várias unidades", acrescenta o major.

Família refém

Uma família de de seis pessoas, incluindo três crianças, foi feita refém na noite do domingo (12) no bairro de Cosme de Farias. A situação aconteceu depois que um tenente da Rondesp, da Polícia Militar, foi morto no mesmo bairro. Um dos suspeitos de matar o PM Mateus Grec de Carvalho Marinho Queiroz, 35 anos, estava envolvido.

Segundo a Polícia Militar, a situação foi por volta das 21h50, na Travessa 12 de Dezembro. Foram até o local para fazer negociação equipes da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cosme de Farias), Rondesp Atlântico, Batalhão de Choque da PM e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Por volta das 23h, as crianças e uma mulher foram libertadas. Depois, o acusado acabou sendo preso pela PM. Com ele, foram apreendidos um fuzil M4 TWS, 189 munições calibre 5,56mm, dois carregadores, 144 pedras de crack, três pacotes de cocaína em pedra, R$ 106,74 em dinheiro e uma corrente dourada.

Morte de PM

O tenente foi morto durante uma operação da Rondesp e da 58ª CIPM na região do Alto do Cruzeiro, em Cosme de Farias. Durante patrulhamento, os policiais foram surpreendidos por dezenas de homens armados. Baleado no tórax, Mateus Grec foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Em nota, a PM lamentou a morte. "O policial tinha 35 anos e fazia parte da corporação há 8 anos. Ele deixa esposa", diz o texto. O sepultamento será realizado nesta segunda-feira (13), no cemitério Bosque da Paz às 14h.