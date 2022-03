Dois suspeitos são mortos e outros quatro presos durante operação em Salvador

Dois suspeitos foram mortos e outros quatro envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios na região do bairro da Valéria e São Caetano foram presos na manhã desta quarta-feira (2), durante a Operação Boderline, realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a polícia, os alvos que morreram foram localizados pelas equipes, reagiram à prisão efetuando disparos contra os policiais, foram alvejados e não resistiram.

A operação que tem o objetivo de coibir o aumento de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), cumpre mandados de prisão de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. “A operação já um sucesso, ela é fruto de um trabalho integrado de inteligência e já cumpriu quatro mandados de prisão de envolvidos com práticas criminosas, seguimos nas ruas em busca de mais criminosos”, disse a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

A ação conta com mais de 200 policiais do DHPP, SI da SSP, AEXPJ, DIP, Draco, Depom, DCCP, Polinter, COE, PRF, SEAP, e da Polícia Militar as unidades do COPPM, Patamo, Cipe/Polo, das Rondesps BTS e RMS, do Batalhão Rodoviário, Bepe e da 31ª CIPM e a Polícia Rodoviária federal.