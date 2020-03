Dólar está misto, mas segue acima dos R$ 5,00, em meio a medidas e leilão do BC

O dólar mostra sinais mistos, mas segue acima dos R$ 5,00 na manhã desta terça-feira (17). Neste primeiro dia da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), os investidores ajustam posições em meio à percepção de que é pequeno o impacto fiscal do pacote do governo de R$ 147 bilhões para fazer frente ao coronavírus, anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na segunda-feira (16), à noite.

"Essas medidas são bem-vindas, ainda que julguemos ser necessário a adoção de outras medidas nos próximos dias e semanas", avaliam economistas da Renascença DTVM, em nota a clientes.

O dólar exibe sinais desiguais - queda à vista e alta no dólar abril - em meio aos ajustes iniciais, após fechamentos com sinais mistos ontem, e o anúncio pouco antes da abertura hoje de um leilão de linha com recompra novo de até US$ 2 bilhões (9h30)

Pontualmente, o dólar à vista chegou a subir à máxima de R$ 4,0559 (+0,07%), em linha com o dólar abril, mas logo retomou a baixa. No exterior, o dólar tem alta generalizada ante divisas principais e emergentes.

Às 9h23, o dólar à vista caía 0,41%, a R$ 5,0344. O dólar para abril subia 0,81%, a R$ 5,0355.