Dom Murilo Krieger recebe título de Sócio Honorário da OSID

Em clima de mútua gratidão e admiração, o Arcebispo Emérito de Salvador, Dom Murilo Krieger, recebeu nesta sexta-feira (25), no Santuário Santa Dulce dos Pobres, o título de Sócio Honorário das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). Reunindo profissionais, moradores, voluntários e religiosos da instituição do Anjo Bom, além de devotos da primeira santa brasileira, a solenidade foi precedida por uma missa, presidida pelo próprio arcebispo e concelebrada pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha.

A homenagem, um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à causa da instituição fundada por Santa Dulce, foi acompanhada pela entrega de uma placa e de uma medalha a Dom Murilo, que também terá um quadro com sua fotografia na galeria de sócios honorários da OSID.

O título foi entregue pela superintendente das Obras Sociais, Maria Rita Pontes, e pelo presidente do Conselho de Administração da entidade, José Carvalho Júnior. Participaram também da cerimônia o ex-presidente do Conselho, Ângelo Calmon de Sá, e o conselheiro da instituição, Emilton Rosa.

“Em um período de pouco menos de uma década, tivemos a alegria de viver, ao lado de Dom Murilo, não só a Beatificação, mas também a Canonização de Irmã Dulce. Como arcebispo e presidente de Honra da OSID, compartilhamos com ele momentos de felicidade, desafios e superação”, ressaltou Maria Rita.

Foto: Divulgação

“Ao senhor, Dom Murilo, receba também de nossos corações o título de amigo fiel da OSID. Queremos oferecer o nosso carinho e gratidão por cada palavra inspirada e proferida em suas homilias”, declarou o presidente José Carvalho.

“Santa Dulce dos Pobres foi um presente que Deus deu às Obras Sociais Irmã Dulce, à cidade de Salvador, à Arquidiocese, à Bahia e ao Brasil”, destacou o novo Sócio Honorário da OSID.

Dom Murilo participou de vários momentos emblemáticos na história da instituição e de sua fundadora. Em 2011, no governo pastoral de Dom Murilo, aconteceu a Beatificação de Irmã Dulce. Oito anos depois, em maio de 2019, em mais um episódio marcado pela emoção, Dom Murilo anunciava, em coletiva para a imprensa, a validação do segundo milagre atribuído à intercessão de Irmã Dulce, conforme decreto promulgado pelo Papa Francisco, cumprindo-se assim a última etapa do processo de Canonização da beata baiana. Outro momento marcante aconteceu na manhã do dia 14 de outubro de 2019, quando presidiu a primeira Missa em Ação de Graças pela Canonização da Mãe dos Pobres, realizada na Igreja Sant'Andrea della Valle, em Roma (Itália). Dom Murilo também presidiu a primeira celebração no Brasil dedicada a Santa Dulce, que aconteceu na Arena Fonte Nova, no dia 20 de outubro de 2019.

Natural de Santa Catarina, Dom Murilo esteve à frente da Arquidiocese de Salvador durante nove anos. Sua nomeação aconteceu no dia 12 de janeiro de 2011 e sua posse no dia 25 de março do mesmo ano. Como arcebispo, permaneceu até 11 de março de 2020. A partir dessa data, até 5 de junho de 2020, Dom Murilo ficou como administrador apostólico e atualmente é Arcebispo Emérito de Salvador – denominação para quem renuncia ao governo de uma arquidiocese, em geral, ao completar 75 anos de idade.