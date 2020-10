Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador, celebra os 61 anos

O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha, celebra 61 anos nesta quarta-feira (21). Ele está à frente da Arquidiocese de Salvador desde 5 de junho, quando sucedeu o agora Arcebispo Emérito, Dom Murilo Krieger.

Segundo a Arquidiocese, aconteceu uma missa privada na capela da residência episcopal em celebração ao aniversário, mas não vai acontecer nenhum tipo de comemoração por conta da pandemia.

Ao chegar à nova posição, Dom Sergio disse que não tem fórmulas prontas e que iria estudar as questões da Igreja antes de estabelecer as prioridades da nova gestão.

“Minha chegada a Salvador, primeiramente, é motivo de alegria, de ações de graças a Deus, de gratidão, mas também tenho senso de responsabilidade porque sei que a missão que estou recebendo é grande demais. Ser o arcebispo da Diocese Primaz da Igreja no Brasil é uma graça, mas também é uma responsabilidade muito grande. Por isso, espero poder honrar essa tradição bonita, histórica, cultural e religiosa que caracteriza Salvador”, afirmou.

Dom Sergio (à esquerda) assumiu o posto de Dom Murilo (à direita) (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

Quando foi nomeado arcebispo de Salvador, no dia 11 de março deste ano, Dom Sergio falou em agradecer, amar e servir. Nesta sexta, ele voltou a agradecer aos fiéis pelo acolhimento, disse que tem para oferecer aos baianos o amor de pai, irmão e amigo e que, através desse sentimento, pretende servir ao povo. O religioso contou que admira e se inspira no exemplo de Santa Dulce dos Pobres e que, por isso, as Obras Sociais Irmã Dulce foi o primeiro local que ele visitou assim que chegou à cidade.

Dom Sergio também falou sobre a relação do catolicismo com outras religiões.

“Estou assumindo uma Igreja que já tem uma tradição longa de convivência com várias expressões religiosas. Quero aprender com Salvador. Espero valorizar a caminhada feita por essa Igreja querida ao longo de tantos anos, mas também fazer o máximo que posso para o diálogo e respeito entre as pessoas das diferentes comissões religiosas, sempre procurando a fidelidade à missão da Igreja”, afirmou.

Ele disse que a pacificação é uma das funções da religião e que pretende dar continuidade ao trabalho do antecessor como mediador de conflitos. Afirmou que a Arquidiocese estará à disposição sempre que for chamada para ajudar nos momentos mais difíceis, e que vai voltar os olhos, sobretudo, para os mais necessitados.

“A Igreja, através de seus representantes, deve participar da construção da fraternidade, da justiça e da paz. Queremos colaborar no diálogo. Espero que não tenhamos maiores conflitos, mas se houver alguma situação mais delicada, com certeza o novo arcebispo estará disposto para colaborar, sem ter a pretensão de controlar a sociedade, mas voltado para colaborar na superação dos desafios sociais que vão surgindo”, disse.

Novo arcebispo disse que está aberto ao diálogo com as religiões e a sociedade (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

Dom Sergio é formado em Filosofia e doutor em Teologia, pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, desde 1997. Ele tem 60 anos, é natural de São Paulo, e fez a ordenação em 1984. Ele já foi bispo auxiliar de Fortaleza (CE), arcebispo de Teresina (PI), e arcebispo metropolitano de Brasília (DF). Ele também foi presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e foi ordenado Cardeal, em 2016, por ordem do Papa Francisco.