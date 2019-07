Domador italiano é morto por quatro tigres enquanto os treinava

Um domador, foi atacado e morto por quatro tigres enquanto estavam numa sessão de treinamentos. O fato ocorreu nesta quarta-feira (4) na pequena cidade de Triggiano, no sul da Itália.

Após o incidente, de acordo com a agência Reuters, todos os oito tigres do circo foram apreendidos pela polícia o que gerou protestos por parte das associações de proteção aos animais.

No parlamento italiano é debatida a proibição de animais em circos. E agora, com a morte de Ettore Weber, 61, o tema voltou à tona.

Há uma liga de italianos que combate estudos com animais vivos. Ela pediu para que os tigres não sejam mortos, e pediu ao governo para acelerar a proibição ao uso de animais em circos.

"Tigres devem ser salvos e colocados em um ambiente adequado às necessidades naturais deles", afirmou, em nota, a liga.

Os deputados discutem uma nova lei sobre a proibição de animais em circos pela segunda vez desde 2017. Naquele ano houve uma tentativa fracassada para acabar com as apresentações com bichos.

O governo prometeu agir rapidamente se a lei for aprovada, o que alarmou a associação nacional de circos. Ela anunciou que organiza protestos.

A Itália é um dos poucos países que não limita o uso de animais em circos, de acordo com um estudo de 2017 pela Fundação Censis.