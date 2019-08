Domingão do Faustão tem 11 novas bailarinas; nenhuma é baiana

O programa Domingão do Faustão, da Globo/TV Bahia, é conhecido nacionalmente pelo seu corpo de baile formado por mulheres dançarinas, que acabam ganhando bastante visibilidade após entrarem no mais famoso balé da televisão brasileira.

Hoje, são 40 bailarinas que preenchem o palco do programa. Desde o começo deste mês, 11 novas integrantes fazem parte do Balé do Faustão. Apesar de ter bailarinas de várias partes do país, nenhuma delas é baiana. A última dançarina da Bahia que participou do programa foi Lore Improta, 25 anos, que hoje segue carreira de influenciadora digital e faz participações em eventos pelo país, além de shows. Conheça mais abaixo cada uma das novas integrantes.

Em 2015, Lore ganhou concurso do Domingão do Faustão e ficou por dois anos no balé do programa

(Foto: Reprodução)

BEATRIZ LARRAT

Nome completo: Beatriz Larrat Santarosa

Idade: 26 anos

Altura: 1,72 m

De onde: Manaus (AM)

Além do Balé: É publicitária, administradora, atriz, modelo e vice-miss Amazonas 2019

BRUNA SANTOS

Nome completo: Bruna Silva Santos

Idade: 26 anos

Altura: 1,65 m

De onde: Rio de Janeiro (RJ)

Além do Balé: É atriz e professora de dança

EMANUELE PAMPLONA

Nome completo: Emanuele Regina Pamplona

Idade: 27 anos

Altura: 1,72 m

De onde: Gaspar (SC)

Além do Balé: É bacharel em administração e modelo

JENNY ARAUJO

Nome completo: Jennifer Araujo Teixeira

Idade: 26 anos

Altura: 1,70 m

De onde: São Paulo (SP)

Além do Balé: É estudante de enfermagem e modelo

LAIS VIEIRA

Nome completo: Lais Vieira Teixeira

Idade: 23 anos

Altura: 1,72 m

De onde: Campos Gerais (MG)

Além do Balé: É estudante de odontologia e modelo

LETICIA LOPES

Nome completo: Leticia Carina Lopes de Sousa

Idade: 25 anos

Altura: 1,79 m

De onde: Guariba (SP)

Além do Balé: É formada em ciências contábeis e modelo

NATHÁLIA RAMOS

Nome completo: Nathália Ramos Pereira

Idade: 20 anos

Altura: 1,70 m

De onde: Rio de Janeiro (RJ)

Além do Balé: É modelo

NICOLE NAVARRO

Nome completo: Nicole Navarro Alves

Idade: 20 anos

Altura: 1,70 m

De onde: Santo André (SP)

Além do Balé: É modelo

STEPHANIE PAULA

Nome completo: Stephanie de Paula Silva

Idade: 22 anos

Altura: 1,76 m

De onde: Tiradentes (MG)

Além do Balé: É estudante de jornalismo, microempresária, atriz, modelo e apresentadora

THAINARA LATENIK

Nome completo: Thainara Cristina Latenik

Idade: 28 anos

Altura: 1,74 m

De onde: Joaçaba (SC)

Além do Balé: É formada em gestão ambiental e modelo

THAYNA CUPERTINO