Domingão terá Vitória em campo três vezes ao mesmo tempo; entenda

Torcedor do Vitória: fique bem atento a este domingo (15), pois ele pode ficar marcado na história por uma situação insólita. Enquanto o mundo do esporte vai parar neste final de semana por causa do coronavírus, com inúmeros eventos cancelados, o rubro-negro irá na contramão de tudo isso.

O dia será de dose tripla de Vitória na veia. Enquanto muitos torcedores no globo ficarão sem uma gotinha de futebol neste final de semana, o Leão terá não um, nem dois, mas três compromissos no mesmo dia.

E os três jogos serão praticamente ao mesmo tempo. O time principal, comandado por Geninho, entra em campo às 15h30, no Barradão, para enfrentar o River pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

Às 16h, o time de aspirantes, do técnico Agnaldo Liz, começa a enfrentar o Jacuipense, em Riachão do Jacuípe, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. E antes de tudo isso, às 15h, o Vitória entra em campo pelo Campeonato Brasileiro feminino. Visita o Grêmio, em Gravataí (RS), pela 5ª rodada.

Ou seja: em um determinado momento, o Vitória estará em campo ao mesmo tempo, em três cidades diferentes. Quando a partida em Riachão do Jacuípe começar, às 16h, o jogo das meninas em Gravataí estará nos 15 minutos da etapa final, enquanto o duelo no Barradão estará por volta dos 30 minutos do primeiro tempo.

Transmissões simultâneas

Os jogos terão portões abertos, com ingressos à venda, mas para quem preferir seguir a recomendação do Ministério da Saúde e evitar aglomerações, nada melhor do que futebol na televisão para se distrair. Para a maioria dos torcedores, isso será raro. Para o rubro-negro, não.

Aliás, para o torcedor do Vitória, uma televisão em casa não será suficiente. Todos os três jogos terão transmissão ao vivo: o das Leoas através da internet, pela CBF TV, nas redes sociais da entidade. Os dos homens terão transmissão na tevê aberta - Vitória x River na TV Aratu e Jacuipense x Vitória na TV Bahia.

A situação é inédita na história rubro-negra. Mesmo considerando apenas o futebol masculino profissional, nunca aconteceu do Leão jogar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo.

O mais próximo no futebol baiano aconteceu com o rival do rubro-negro, mas não ao mesmo tempo. Em 2016, o Bahia enfrentou o Galícia numa quarta-feira, na Fonte Nova, às 19h30, com o seu time principal, pelo Campeonato Baiano. E às 21h45, enfrentou a Juazeirense pela Copa do Nordeste, em Juazeiro, com o time sub-20.

O mesmo ocorreu no sábado passado, quando o Bahia enfrentou o Confiança com o seu time principal pela Copa do Nordeste, na Fonte Nova, às 16h e às 19h pegou o Doce Mel no mesmo local pelo Baiano com time de aspirantes.