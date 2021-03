Domingo de Ramos é celebrado com número reduzido de pessoas

A porta simbólica de entrada da Semana Santa para, enfim, a chegada da Páscoa, foi celebrada pelos católicos em uma missa na Catedral Basília de Salvador, no Terreiro de Jesus, na manhã deste domingo (28). Com ramos às mãos e máscara no rosto, os fiéis acompanharam a liturgia do Domingo de Ramos, quando é celebrada a entrada solene de Jesus Cristo em Jerusalém. Na tradição católica, este é o dia em que os cristãos são preparados para reviver a paixão, morte e ressureição de Jesus.



A Semana Santa, assim como o Domingo de Ramos, será celebrada com número reduzido de fiêis nas 101 paróquias que compõem a Arquidiciose de Salvador, devido ao colapso no sistema de saúde, com o número crescente de casos e mortes pela covid-19. A ideia é que cada comunidade divulgue as celebrações online, por redes sociais. Na celebração deste domingo, 72 pessoas estavam presentes.

Na Catedral Basílica de Salvador, todas as celebrações serão presididas pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Os fiéis que desejarem participar presencialmente na Catedral, precisam entrar em contato, por telefone (71 3321-4573), para realizar o agendamento. As celebrações serão transmitidas no perfil oficial da Arquidiocese de Salvador no Facebook: @ArquidioceseSalvador ou pela Rede Excelsior de Comunicação (AM 840 e FM 106,1).



As medidas sanitárias em vigor não permitem a reunião de fiéis durante a noite. A celebração da Vigília Pascal, se realizada de noite, como costuma acontecer, deverá ocorrer sem a presença dos fiéis no templo, transmitida online. A Vigília Pascal poderá ser antecipada para as 16h, em respeito as restrições atuais. Os sacerdotes deverão evitar prolongar as celebrações, seguindo as Orientações para a Semana Santa publicadas.

Confira, abaixo, a programação da Semana Santa na Catedral Basílica:

Quinta-feira Santa (1º de abril) – Missa da Instituição da Eucaristia (Ceia do Senhor), às 17h. Não haverá a cerimônia do Lava-pés.

*Também na Quinta-feira Santa acontece a Missa da Renovação das Promessas Sacerdotais. Contudo, este ano esta Celebração Eucarística foi transferida para o dia 15 de maio, às 9h

Sexta-feira Santa (2 de abril) – Celebração da Paixão do Senhor, às 15h

Sábado Santo (3 de abril) – Vigília Pascal, às 17h30

Domingo de Páscoa (4 de abril) – Santa Missa Solene, às 10h