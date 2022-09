Domingo é Meia começa a valer a partir deste domingo (11)

A partir deste domingo (11) quem pegar ônibus em Salvador voltará a pagar meia passagem aos domingos. O programa Domingo é Meia, criado em 2013 e suspenso durante a pandemia, era uma solicitação constante da população, que comemorou a volta do benefício. Agora, a passagem, que está a R$ 4,90 ,custará a metade, especificamente neste dia. Apesar do cenário econômico incerto, a medida não tem prazo para ser encerrada.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou a retomada do programa durante entrega de obras em Cajazeiras, nessa sexta-feira (9). Ele disse que desde que a pandemia começou, em março de 2020, o número de usuários do transporte público caiu de 28 milhões para 16 milhões. O gestor frisou que a economia brasileira ainda está instável, mas afirmou que era necessário retomar o benefício.

“Mesmo sem ter a certeza da redução do ICMS do óleo diesel, sem ter a certeza da chegada do subsídio, a prefeitura entende que já é o momento. Seguramos além do limite e efetivamente, hoje, a gente anuncia o retorno desse benefício, uma conquista que nós asseguramos a população no passado e que, agora, estamos retomando”, afirmou.

O Domingo é Meia foi instituído por decreto em 27 de março de 2013, pelo então prefeito ACM Neto (União Brasil), e entrou em vigor dois dias depois. O primeiro artigo do documento determinou a natureza do benefício:

“Fica estabelecida, a partir do dia 31 de março de 2013, a tarifa denominada ‘Domingo é Meia’ no âmbito do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Salvador - STCO e no Subsistema de Transporte Especial Complementar - STEC, com valor de passagem correspondente a 50% do valor da tarifa integral, válida exclusivamente nos dias de domingo para os passageiros que paguem a prestação do serviço em espécie no interior do veículo e para aqueles portadores do Cartão Avulso”.

O benefício representa quase R$ 4 milhões por mês e estava suspenso desde 12 de março de 2021. Bruno Reis voltou a afirmar que o transporte público é um problema nas grandes cidades do Brasil e que a tarifa não remunera mais o sistema.

“Tivemos que suspender o Domingo é Meia durante a pandemia e de lá pra cá diversos foram os problemas no transporte público. Uma queda enorme de passageiros, com aumento elevado do óleo diesel de mais de 130%, seja por conta da pandemia, seja por conta da guerra. Isso gerou um desequilíbrio muito grande no sistema. Hoje, a prefeitura está ajudando a pagar o combustível para os ônibus saírem da garagem”, explicou.

Em agosto, o governo federal publicou uma Medida Provisória liberando, em caráter de crédito extraordinário, R$ 2,5 bilhões para custear as despesas com a gratuidade do transporte público para pessoas acima de 65 anos nos estados e municípios. A ação já era prevista pela Emenda Constitucional nº 123, aprovada pelo Congresso Nacional em julho. O fundo também cobrirá despesas com o auxílio emergencial para caminhoneiros e taxistas.

Desde que o Domingo é Meia foi suspenso, os soteropolitanos têm pressionado a prefeitura para retomar o programa. Na sexta-feira, após o anúncio, os passageiros foram às redes sociais comemorar a decisão. O repositor de supermercado Alex Silva, 45 anos, contou que a volta do benefício vai facilitar os passeios em família.

“Sair de casa para passear em outras regiões da cidade vai ficar mais barato. Tenho quatro filhos, e com minha esposa e eu, são seis passagens. Cada uma custa R$ 4,90, então, isso pesa no bolso. Esse benefício foi muito bom. A população agradece”, afirmou.

A operadora de telemarketing Laís Sena, 23 anos, que mora no Centro, contou que já fez os cálculos. “Eu preciso sair todos os domingos, porque vou trabalhar ou visitar meus pais que moram na Suburbana, ou as duas coisas. Estava gastando de R$ 40 a R$ 60 por mês com passagens aos domingos, agora, vou gastar metade”, comemorou.