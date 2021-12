Domingo em Salvador será de céu nublado com chuvas moderadas e trovoada, alerta Codesal

Os bairros em Fazenda Grande do Retiro (87,5mm), Bom Juá (87,4mm), IAPI (84,8mm), Santa Luzia (81,6mm) e Fazenda Grande do Retiro - Calafate (81,2mm) foram os que acumularam o maior volume de chuvas nas últimas 24h em Salvador. Os dados são da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Para o domingo (26), a previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por trovoadas. Não se descarta a possibilidade de eventos significativos.

Neste sábado (25), a Defesa Civil da capital recebeu 36 solicitações até às 17h. Foram 10 alagamentos de imóveis, três ameaças de desabamento, uma ameaça de desabamento de muro, sete ameaças de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, duas árvores caídas, uma avaliação de imóvel alagado, um desabamento de imóvel, um desabamento parcial, oito deslizamentos de terra e uma infiltração.

A Codesal permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.