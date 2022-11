Domino's emite comunicado após franqueado atacar Gil no Catar

A empresa Domino's, rede de pizzaria conhecida no país inteiro, emitiu uma nota lamentando o ocorrido com o cantor Gilberto Gil, no Catar. O artista foi hostilizado pelo empresário Ranier Lamache, que tem uma franquia da pizzaria no Rio de Janeiro.

A pizzaria comentou que repudia qualquer tipo de violência e reforçou que o posicionamento político, além das atitudes pessoais dos franqueados, não condizem com o posicionamento da marca.

Ainda no texto, publicado nos stories do Instagram da Domino's, a empresa lamentou o constrangimento que Gilberto Gil e sua esposa passaram no Catar.

"A Domino's Pizza Brasil repudia toda forma de violência e esclarece que atitudes individuais de seus franqueados não refletem o posicionamento da marca, por isso, apura o caso com toda seriedade. A companhia se solidariza com Gilberto Gil e sua esposa pelo constrangimento que sofreram no Qatar", diz o comunicado.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Ocorrido

O empresário, dono da franquia, admitiu nas redes sociais que estava com o grupo que hostilizou Gilberto Gil, mas nega que tenha xingado o artista nos corredores do estádio do Catar. Ele emitiu uma nota alegando que outra pessoa xingou o artista e admitiu que não era o momento de proferir frases em prol do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Estão veiculando a minha imagem [a] essa ofensa, o que não é verdade. Basta ver o vídeo que foi publicado e espalhado nas redes sociais para ter certeza que a ofensa não foi dita por mim. Não era o momento, tampouco o local adequado, mas, as duas únicas frases ditas por mim foram: 'Vamos, Bolsonaro' e 'Você ajudou o Brasil para caralho'", diz um trecho.