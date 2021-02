Dona da Magalu lança movimento para levar vacinas a todos os brasileiros até setembro

Intitulado Unidos pela Vacina, um movimento liderado pela empresária Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza, vai trabalhar para facilitar a chegada do imunizante contra a covid-19 a todos os brasileiros até setembro deste ano. O grupo é formado por empresários e entidades, incluindo o Grupo Mulheres do Brasil. As informações são do jornal O Globo.

Diferente do movimento empresarial anunciado em janeiro, que queria comprar vacinas doando ao menos metade das doses ao SUS e retendo a outra parte para seus funcionários, o objetivo desta iniciativa é resolver os entraves da vacinação pública, apoiando o Sistema Único de Saúde.

“O nosso objetivo é vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano. Sim, vacina para todos até setembro deste ano! A gente não discute política, não procura culpado. A gente discute sim, como levar a vacina até todas as pessoas do nosso país”, escreveu Trajano em uma rede social ao apresentar o logotipo da campanha, desenvolvida pelo publicitário baiano Nizan Guanaes.

Ainda segundo O Globo, o movimento planeja várias frentes, como facilitar a aquisição e produção de insumos, como seringas e agulhas, e ajudar na fabricação dos imunizantes, com o auxílio na logística e solução de problemas da Fiocruz e do Instituto Butantan.

“Queremos usar nossa experiência, nossa força, para ajudar a destravar os problemas. Por exemplo, coisas que pelo rito normal demoraria um mês, queremos solucionar em 15 dias”, declarou Marisa Cesar, CEO do Grupo Mulheres do Brasil.

O ponto mais visível da atuação, contudo, será uma campanha publicitária em prol da vacina, que será veiculada em todo o país, em parceria com redes de TV. A ideia é reduzir a resistência à vacina, em um primeiro momento, e depois dar esclarecimentos práticos de como tomar o imunizante.

“Tem muita gente jogando contra, muitas pessoas com resistência à vacina, precisamos esclarecer isso”, complementa Marisa Cesar.

Durante a semana haverá a apresentação formal do grupo, com as ações e medidas que serão tomadas. Algumas entidades, como a Federação Nacional de Bancos (Febraban) devem apoiar a iniciativa.

Além da questão sanitária, economistas afirmam que a vacinação é fundamental para a retomada da economia. O Itaú Unibanco, por exemplo, informou na semana passada que se o ritmo de vacinação for lento, o crescimento do PIB neste ano será metade do previsto.